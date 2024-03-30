«Лейкерс» проиграли «Индиане». Леброн оформил дабл-дабл

«Индиана» на своем паркете выиграла у «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:90. Форвард гостей Леброн Джеймс оформил дабл-дабл: 16 очков и 10 подборов.

В других встречах «Детройт» победил «Вашингтон» (96:87), «Голден Стэйт» обыграл «Шарлотт» (115:97), «Клииперс» переиграли «Орландо» (100:97).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Детройт» — 87:96 (20:23, 20:36, 35:21, 12:16)

В: Кисперт (23), Авдия (18 + 13 подборов), Бэгли (15 + 10 подборов), Кузма (12).

Д: Каннингем (33), Дюрен (20 + 18 подборов), Айви (13).

«Индиана» — «Лейкерс» — 109:90 (27:24, 27:25, 32:23, 23:18)

И: Сиакам (22 + 11 подборов), Халибертон (21), Макконнелл (16).

Л: Дэвис (24 + 15 подборов), Ривз (16 + 13 подборов), Джеймс (16 + 10 подборов).

«Шарлотт» — «Голден Стэйт» — 97:115 (17:26, 28:24, 26:39, 26:26)

Ш: Бриджес (22), Бертанс (14), Ричардс (12), Миллер (12), Г. Уильямс (12).

Г: Карри (23), Уиггинс (20), Джексон-Дэвис (18), Муди (15).

«Орландо» — «Клипперс» — 97:100 (19:23, 31:29, 27:33, 20:15)

О: Банкеро (23), Саггс (15), Ф. Вагнер (13), М. Вагнер (12).

К: Леонард (29 + 11 подборов), Зубац (14), Джордж (12).