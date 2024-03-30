Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 04:26

«Лейкерс» проиграли «Индиане». Леброн оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Индиана» на своем паркете выиграла у «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:90. Форвард гостей Леброн Джеймс оформил дабл-дабл: 16 очков и 10 подборов.

В других встречах «Детройт» победил «Вашингтон» (96:87), «Голден Стэйт» обыграл «Шарлотт» (115:97), «Клииперс» переиграли «Орландо» (100:97).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Детройт» — 87:96 (20:23, 20:36, 35:21, 12:16)

В: Кисперт (23), Авдия (18 + 13 подборов), Бэгли (15 + 10 подборов), Кузма (12).

Д: Каннингем (33), Дюрен (20 + 18 подборов), Айви (13).

«Индиана» — «Лейкерс» — 109:90 (27:24, 27:25, 32:23, 23:18)

И: Сиакам (22 + 11 подборов), Халибертон (21), Макконнелл (16).

Л: Дэвис (24 + 15 подборов), Ривз (16 + 13 подборов), Джеймс (16 + 10 подборов).

«Шарлотт» — «Голден Стэйт» — 97:115 (17:26, 28:24, 26:39, 26:26)

Ш: Бриджес (22), Бертанс (14), Ричардс (12), Миллер (12), Г. Уильямс (12).

Г: Карри (23), Уиггинс (20), Джексон-Дэвис (18), Муди (15).

«Орландо» — «Клипперс» — 97:100 (19:23, 31:29, 27:33, 20:15)

О: Банкеро (23), Саггс (15), Ф. Вагнер (13), М. Вагнер (12).

К: Леонард (29 + 11 подборов), Зубац (14), Джордж (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Детройт Пистонс
БК Индиана Пэйсерс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Орландо Мэджик
БК Шарлотт Хорнетс
0
Читайте также
Трансгендер выиграл соревнования по дартсу в Нидерландах
De Telegraaf: Промеса перевели в тюремный комплекс «Аль-Авир»
Шольц связал поддержку киевского режима с безопасностью Германии
Карпин опозорил «Динамо», команда Лички сдала борьбу за чемпионство? Что случилось в матче «Динамо» - «Ростов»
WP узнала об одобрении США поставки истребителей и бомб Израилю
Президент Литвы заявил о подготовке к «всеобщей обороне»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милуоки» проиграл «Нью-Орлеану». Адетокунбо оформил дабл-дабл
Новости
RSS RSS
Все новости