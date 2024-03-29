«Милуоки» проиграл «Нью-Орлеану». Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Нью-Орлеан» на своем паркете обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:100. «Бакс» потерпели второе поражение подряд. Форвард Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 35 очков и 14 подборов.

В другой встрече «Атланта» в овертайме победила «Бостон» — 123:122 ОТ. Атакующий защитник «Хокс» Деджонте Мюррэй набрал 44 очка и стал самым результативным игроком встречи.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Бостон» — 123:122 OT (28:29, 31:34, 30:27, 23:22, 11:10)

А: Мюррэй (44), Богданович (24), Хантер (21 + 13 подборов), Капела (12 + 13 подборов).

Б: Тейтум (31 + 13 подборов), Уайт (22), Порзингис (20), Браун (18).

«Нью-Орлеан» — «Милуоки» — 107:100 (26:25, 35:20, 24:28, 22:27)

Н: Уильямсон (28), Макколлум (25), Валанчюнас (17 + 10 подборов), Мерфи (15 + 11 подборов).

М: Я. Адетокунбо (35 + 14 подборов), Лиллард (20), Бизли (20).