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Игроки «Филадельфии» сдали тест на коронавирус

04:06

Игроки «Филадельфии» в понедельник прошли тестирование на коронавирус, сообщает The Philadelphia Inquirer. Результаты станут известны через несколько дней.

На прошлой неделе «Филадельфия» сыграла с «Детройтом», у игрока которого Кристиана Вуда был обнаружен коронавирус.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 214 894 человек. Умерших — 8 732, выздоровевших — 83 313. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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