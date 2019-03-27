"Хьюстон" проиграл "Милуоки", Харден набрал 23 очка

"Майами" на своем паркете проиграл "Орландо" в матче регулярного чемпионата НБА (99:104). В других встречах "Хьюстон" проиграл "Милуоки" (94:108), несмотря на дабл-дабл Джеймса Хардена, "Клипперс" обыграл "Миннесоту" (122:111), а "Нью-Орлеан" уступил "Атланте" (120:130).

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" - "Орландо" - 99:104 (32:18, 19:24, 19:34, 29:28)

М: Уэйтерс (26), Уэйд (22), Ричардсон (17).

О: Вучевич (24 + 16 подборов), Айзек (19), Огастин (17).

"Милуоки" - "Хьюстон" - 108:94 (20:25, 38:28, 32:18, 18:23)

М: Бледсоу (23), Адетокумбо (19 + 14 подборов), Коннотон (14).

Х: Харден (23 + 10 подборов), Пол (19), Капела (17 + 11 подборов).

"Миннесота" - "Клипперс" - 111:122 (23:42, 32:33, 30:25, 26:22)

М: Таунс (24 + 13 подборов), Уиггинс (22), Шарич (18).

К: Галлинари (25 + 10 подборов), Уильямс (20), Харрелл (18).

"Нью-Орлеан" - "Атланта" - 120:130 (34:42, 23:28, 30:32, 33:28)

Н: Рэндл (24), Вуд (23), Джексон (20).

А: Янг (33 + 12 передач), Бембри (18), Дедмон (18).