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48 очков Адетокумбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Хьюстоном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Хьюстон» дома одержал победу над «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:108.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Яннис Адетокумбо, который оформил дабл-дабл, набрав 48 очков и 17 подборов.

Лучшим у хозяев был центровой Алперен Шенгюн (21 очко, 11 подборов).

«Милуоки» сохраняет второе место в Восточной конференции НБА. «Хьюстон» идет девятым на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Милуоки» — 112:108 (29:18, 34:25, 26:30, 23:35)

7 января. Хьюстон. «Toyota Center».

Баскетбол
НБА
БК Милуоки Бакс
БК Хьюстон Рокетс
Яннис Адетокумбо
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