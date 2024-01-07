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Сегодня, 06:15

Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» обыграть «Индиану»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бостон» на выезде одержал победу над «Индианой» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:101.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл (38 очков и 14 подборов). Лучшим у хозяев был Бенедикт Матурин (20 очков, 4 подбора, 2 передачи).

«Бостон» продолжает лидировать в Восточной конференции НБА. «Индиана» занимает пятую строчку в таблице «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Бостон» — 101:118 (17:29, 32:29, 32:26, 20:34)

7 января. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse»

«Вашингтон» — «Нью-Йорк Никс» — 105:121 (19:34, 24:29, 32:28, 30:30)

7 января. Вашингтон. «Capital One Arena»

«Филадельфия» — «Юта» — 109:120 (28:32, 29:26, 22:29, 30:33)

7 января. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

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НБА
БК Бостон Селтикс
БК Вашингтон Уизардс
БК Индиана Пэйсерс
БК Нью-Йорк Никс
БК Юта Джаз
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