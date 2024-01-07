«Кливленд» обыграл «Сан-Антонио», Вембаньяма набрал 24 очка
«Кливленд» дома обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:115.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Кавальерс» Джарретт Аллен — 29 очков. Первый номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма отметился 24 очками.
«Кливленд» одержал 3-ю победу подряд. Клуб занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции — 21 победа в 36 матчах.
«Сан-Антонио» потерпел 5-е поражения подряд — 15-е место таблицы «Запада».
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