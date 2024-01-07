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«Кливленд» обыграл «Сан-Антонио», Вембаньяма набрал 24 очка

Руслан Минаев
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«Кливленд» дома обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:115.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Кавальерс» Джарретт Аллен — 29 очков. Первый номер драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма отметился 24 очками.

«Кливленд» одержал 3-ю победу подряд. Клуб занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции — 21 победа в 36 матчах.

«Сан-Антонио» потерпел 5-е поражения подряд — 15-е место таблицы «Запада».

НБА
БК Кливленд Кавальерс
Сан-Антонио Спёрс
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