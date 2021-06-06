Харден о своей травме в матче с «Милуоки»: «Имеет значение только победа»
Защитник «Бруклина» Джеймс Харден прокомментировал травму подколенного сухожилия в первом матче второго раунда плей-офф НБА против «Милуоки» (115:107).
31-летний американец отыграл 43 секунды, сделав один подбор, и покинул площадку из-за травмы.
«Я много раз бывал в другой ситуации. В ситуации, когда я был травмирован или кто-то из парней выбывал к конце серии. У меня были такие ситуации, я был в таких командах. В конечном итоге никого не волнует, кто был травмирован. Имеет значение только победа. Так что мы должны были добыть эту победу», — приводит слова Хардена Washington Post.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Бруклина». Следующий матч пройдет 8 июня в Нью-Йорке и начнется в 2:30 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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