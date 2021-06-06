Харден о своей травме в матче с «Милуоки»: «Имеет значение только победа»

Защитник «Бруклина» Джеймс Харден прокомментировал травму подколенного сухожилия в первом матче второго раунда плей-офф НБА против «Милуоки» (115:107).

31-летний американец отыграл 43 секунды, сделав один подбор, и покинул площадку из-за травмы.

«Я много раз бывал в другой ситуации. В ситуации, когда я был травмирован или кто-то из парней выбывал к конце серии. У меня были такие ситуации, я был в таких командах. В конечном итоге никого не волнует, кто был травмирован. Имеет значение только победа. Так что мы должны были добыть эту победу», — приводит слова Хардена Washington Post.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Бруклина». Следующий матч пройдет 8 июня в Нью-Йорке и начнется в 2:30 мск.