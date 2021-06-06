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Стив Клиффорд покинет пост главного тренера «Орландо»

6 июня 2021, 07:57
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Стив Клиффорд покинет пост главного тренера «Орландо» по взаимному согласию сторон, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Клуб проявляет интерес к бывшему главному тренеру «Портленда» Терри Стоттсу.

59-летний Клиффорд, который за три года два раза выводил команду в плей-офф, за последние недели провел несколько встреч с руководством клуба, и стороны приняли взаимное решение не продолжать сотрудничество.

Этой весной клуб запустил масштабную перестройку, обменяв большинство лидеров, и закончил чемпионат в числе худших команд (21-51). При этом общий баланс побед при Клиффорде составил 42% (96-131).

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