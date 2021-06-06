Стив Клиффорд покинет пост главного тренера «Орландо»
Стив Клиффорд покинет пост главного тренера «Орландо» по взаимному согласию сторон, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Клуб проявляет интерес к бывшему главному тренеру «Портленда» Терри Стоттсу.
59-летний Клиффорд, который за три года два раза выводил команду в плей-офф, за последние недели провел несколько встреч с руководством клуба, и стороны приняли взаимное решение не продолжать сотрудничество.
Этой весной клуб запустил масштабную перестройку, обменяв большинство лидеров, и закончил чемпионат в числе худших команд (21-51). При этом общий баланс побед при Клиффорде составил 42% (96-131).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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