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Харден из-за травмы покинул площадку в начале матча с «Милуоки»

6 июня 2021, 05:33
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Защитник «Бруклина» Джеймс Харден не смог доиграть первый матч второго раунда плей-офф НБА против «Милуоки» (115:107).

31-летний американец отыграл 43 секунды, сделав один подбор, и покинул площадку из-за травмы.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Бруклина». Следующий матч пройдет 8 июня в Нью-Йорке и начнется в 2:30 мск.

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