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Харден и Браун попали в коронавирусный протокол НБА и пропустят матч с «Торонто»

02:45
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Игроки «Бруклина» Джеймс Харден и Брюс Браун попали в протокол НБА по здоровью и безопасности на фоне пандемии коронавируса, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чараниа в своем Twitter. Оба игрока пропустят сегодняшний матч против «Торонто».

Матч «Бруклин» — «Торонто» состоится сегодня, 15 декабря. Начало в 02.30 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное