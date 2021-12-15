Харден и Браун попали в коронавирусный протокол НБА и пропустят матч с «Торонто»
Игроки «Бруклина» Джеймс Харден и Брюс Браун попали в протокол НБА по здоровью и безопасности на фоне пандемии коронавируса, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чараниа в своем Twitter. Оба игрока пропустят сегодняшний матч против «Торонто».
Nets" James Harden and Bruce Brown have entered health and safety protocols and are out tonight vs. Raptors.— Shams Charania (@ShamsCharania) December 14, 2021
Матч «Бруклин» — «Торонто» состоится сегодня, 15 декабря. Начало в 02.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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