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Пять игроков «Бруклина» отправлены на карантин

19:00
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В «Бруклине» произошла вспышка коронавирусной инфекции. Сразу пять игроков были отправлены на карантин: Пол Миллсэп, Ламаркус Олдридж, Деандре Бембри, Джевон картер и Джеймс Джонсон, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Они пропустят предстоящий матч регулярного чемпионата НБА против «Торонто».

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Иван Шитик все материалы автора
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