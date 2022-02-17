Грегг Попович вышел на второе место по числу побед среди тренеров в истории НБА

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович вышел на второе место по числу побед среди тренеров в истории НБА.

Сегодня, 17 февраля «Сперс» обыграли «Оклахому» (114:106). Эта победа стала для Поповича 1333-й в тренерской карьере, он опередил Ленни Уилкенса (1332).

Лидером по числу побед среди тренеров в истории НБА является Дон Нельсон (1335).

Congrats to Coach Gregg Popovich of the @spurs for moving up to 2nd on the all-time TOTAL COACHING WINS list! #NBA75 pic.twitter.com/o6b0adBkdu — NBA (@NBA) February 17, 2022

Попович возглавляет «Сан-Антонио» с 1996 года. 73-летний специалист 5 раз становился чемпионом НБА.