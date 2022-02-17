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Сегодня, 06:43

Грегг Попович вышел на второе место по числу побед среди тренеров в истории НБА

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович вышел на второе место по числу побед среди тренеров в истории НБА.

Сегодня, 17 февраля «Сперс» обыграли «Оклахому» (114:106). Эта победа стала для Поповича 1333-й в тренерской карьере, он опередил Ленни Уилкенса (1332).

Лидером по числу побед среди тренеров в истории НБА является Дон Нельсон (1335).

Попович возглавляет «Сан-Антонио» с 1996 года. 73-летний специалист 5 раз становился чемпионом НБА.

Сан-Антонио Спёрс
Грегг Попович
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