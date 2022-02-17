«Мемфис» проиграл «Портленду», несмотря на 33 очка Морэнта
«Мемфис» проиграл «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:123. Разыгрывающий защитник «Гриззлис» Джа Морэнт стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.
В других встречах «Чикаго» переиграл «Сакраменто» (125:118), «Миннесота» потерпела поражение от «Торонто» (91:103), «Сан-Антонио» выиграл у «Оклахому» (114:106).
НБА
Регулярный чемпионат
«Мемфис» — «Портленд» — 119:123 (32:36, 25:32, 33:26, 29:29)
М: Морэнт (44 + 11 передач), Бэйн (30), Кларк (12 + 10 подборов).
П: Нуркич (32), Саймонс (31), Харт (22), Уинслоу (16).
«Чикаго» — «Сакраменто» — 125:118 (33:30, 32:29, 25:29, 35:30)
Ч: Дерозан (38), Уайт (31), Вучевич (21 + 10 подборов), Грин (15).
С: Фокс (33), Сабонис (22 + 12 подборов), Холидэй (18).
«Миннесота» — «Торонто» — 91:103 (23:30, 28:19, 23:23, 17:31)
М: Таунс (24 + 11 подборов), Макдэниэлс (18), Беверли (10).
Т: Трент (30), Сиакам (17), Ачиува (11).
«Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» — 106:114 (29:34, 29:39, 23:16, 25:25)
О: Мэнн (24), Маледон (22), Гидди (17 + 10 подборов + 10 передач), Роби (17 + 12 подборов).
С: Джонсон (22), Пелтль (20 + 17 подборов), Мюррэй (18), Уокер (17).