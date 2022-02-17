«Бруклин» переиграл «Нью-Йорк», «Индиана» обыграла «Вашингтон»
«Бруклин» переиграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:106. В других двух встречах «Индиана» выиграла у «Вашингтона» (113:108), «Детройт» обыграл «Бостон» (112:111).
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Детройт» — 111:112 (25:23, 27:25, 31:36, 28:28)
Б: Браун (31), Тейтум (22), Хорфорд (19), Г. Уильямс (17).
Д: Грант (24), Каннингем (20), Бей (20 + 11 подборов).
«Индиана» — «Вашингтон» — 113:108 (25:25, 31:26, 28:25, 29:32)
И: Халибертон (21 + 14 передач), Тэйлор (18), Бриссетт (17), Томпсон (17).
В: Колдуэлл-Поуп (27), Кузма (26 + 15 подборов), Авдия (14).
«Нью-Йорк» — «Бруклин» — 106:111 (38:18, 27:26, 22:29, 19:38)
Н: Рэндл (31 + 10 подборов), Куикли (18), Фурнье (16).
Б: Томас (21), Карри (20), Олдридж (18 + 10 подборов), Джонсон (14).