«Бруклин» переиграл «Нью-Йорк», «Индиана» обыграла «Вашингтон»

«Бруклин» переиграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:106. В других двух встречах «Индиана» выиграла у «Вашингтона» (113:108), «Детройт» обыграл «Бостон» (112:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Детройт» — 111:112 (25:23, 27:25, 31:36, 28:28)

Б: Браун (31), Тейтум (22), Хорфорд (19), Г. Уильямс (17).

Д: Грант (24), Каннингем (20), Бей (20 + 11 подборов).

«Индиана» — «Вашингтон» — 113:108 (25:25, 31:26, 28:25, 29:32)

И: Халибертон (21 + 14 передач), Тэйлор (18), Бриссетт (17), Томпсон (17).

В: Колдуэлл-Поуп (27), Кузма (26 + 15 подборов), Авдия (14).

«Нью-Йорк» — «Бруклин» — 106:111 (38:18, 27:26, 22:29, 19:38)

Н: Рэндл (31 + 10 подборов), Куикли (18), Фурнье (16).

Б: Томас (21), Карри (20), Олдридж (18 + 10 подборов), Джонсон (14).