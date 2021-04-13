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«Голден Стэйт» обыграл «Денвер», у Карри 53 набранных очка

07:42
Стефен Карри набрал 53 очка в матче с «Денвером». Фото Twitter
Стефен Карри набрал 53 очка в матче с «Денвером». Фото Twitter
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13 апреля в НБА состоялись очередные матчи регулярного сезона.

«Голден Стэйт» на своей площадке обыграл «Денвер» (116:107), лидер «воинов» Стефен Карри набрал 53 очка.

В другом матче дня «Финикс» был сильнее «Хьюстона» (126:120) благодаря 26 очкам легкого форварда Джея Краудера.

НБА. Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Денвер» — 116:107 (33:32, 23:29, 43:22, 17:24)
13 апреля.

«Финикс» — «Хьюстон» — 126:120 (38:29, 43:29, 22:30, 23:32)
13 апреля.

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