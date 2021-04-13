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Стефен Карри вышел на первое место по очкам в истории «Голден Стэйт»

08:19
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Стефен Карри в матче НБА «Голден Стэйт» — «Денвер» (116:107) набрал 53 очко и стал самым результативным игроком команды.

33-летний американец вышел на первое место по очкам в истории «Голден Стэйт». В его активе 17 784 очка. Ранее это достижение принадлежало Уилту Чемберлену.

Отметим, Карри 7-й матч подряд набриет 30+ очков. Это рекорд в его карьере.

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