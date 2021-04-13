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«Мемфис» и «Вашингтон» одержали очередные победы в регулярном сезоне

06:45
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13 апреля в НБА состоялись очередные матчи регулярного сезона.

«Мемфис» на своей площадке одержал победу над «Чикаго» (101:90) благодаря 26 очкам литовского центрового Йонаса Валанчюнаса.

«Нью-Орлеан» в результативном матче «перестрелял» «Сакраменто» (117:110), самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кингз» Деарон Фокс, в активе которого 43 очка.

В еще одной игре дня «Юта» в концовке уступила «Вашингтону» (121:125), не помогли «джазменам» и 43 очка атакующего защитника Донована Митчелла.

НБА. Регулярный сезон

«Мемфис» — «Чикаго» — 101:90 (22:22, 26:25, 22:27, 31:16)
13 апреля.

«Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 117:110 (31:19, 37:26, 18:29, 31:36)
13 апреля.

«Юта» — «Вашингтон» — 121:125 (42:33, 23:37, 23:28, 33:27)
13 апреля.

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