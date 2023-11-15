«Денвер» обыграл «Клипперс», «Миннесота» победила «Голден Стэйт» в матчах НБА

«Голден Стэйт» дома проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:104.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс — 33 очка.

В другом матче «Денвер» дома обыграл «Клипперс» со счетом 111:108. Больше всего очков набрал форвард гостей Пол Джорд (35).

«Денвер» занимает первое место в Западной конференции, «Миннесота» — вторая, «Голден Стэйт» — восьмые, а «Клипперс» — 12-е.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Миннесота» — 101:104 (30:22, 29:32, 24:22, 18:28)

«Денвер» — «ЛА Клипперс» — 111:108 (28:26, 32:26, 24:32, 27:24)