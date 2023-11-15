Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 10:00

«Денвер» обыграл «Клипперс», «Миннесота» победила «Голден Стэйт» в матчах НБА

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Голден Стэйт» дома проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:104.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс — 33 очка.

В другом матче «Денвер» дома обыграл «Клипперс» со счетом 111:108. Больше всего очков набрал форвард гостей Пол Джорд (35).

«Денвер» занимает первое место в Западной конференции, «Миннесота» — вторая, «Голден Стэйт» — восьмые, а «Клипперс» — 12-е.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Миннесота» — 101:104 (30:22, 29:32, 24:22, 18:28)

«Денвер» — «ЛА Клипперс» — 111:108 (28:26, 32:26, 24:32, 27:24)

Источник: Таблица НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Миннесота Тимбервулвз
ХК Вегас Голден Найтс
0
Читайте также
Валиева и ажиотаж. Мысли по итогам «Гран-при» в Казани
Украинский чемпион мира по рыбалке отказался вернуться в страну после турнира в Италии
Кандидаты в президенты США заявили о намерении усадить Украину за стол переговоров
Консул РФ в Мексике призвал помочь пожилой обманутой россиянке
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лейкерс» обыграли «Мемфис» и одержали третью победу подряд

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости