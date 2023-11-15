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«Лейкерс» обыграли «Мемфис» и одержали третью победу подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лос-Анджелес Лейкерс» победили «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:107.

В составе победителей самым результативным игроком стал разыгрывающий Д`Анджело Расселл, набравший 24 очка. В составе «Гриззлиз» лучшим оказался форвард Санти Альдама, который набрал такое же количество очков.

«Лейкерс» одержали третью победу подряд и занимают седьмое место на «Западе», «Мемфис» — 15-й.

НБА. Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Мемфис» — 134:107 (37:26, 37:25, 33:35, 27:21)

15 ноября. Лос-Анджелес.

Источник: Таблица НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Мемфис Гриззлиз
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