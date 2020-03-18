«Голден Стэйт» из-за коронавируса полностью приостановил работу

«Голден Стэйт» приостановил работу из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил генеральный менеджер «воинов» Боб Майерс.

— Не очень хорошие новости, но неизвестность все усложняет, — приводит слова Майерса в своем Twitter журналист Марк Джей Спирс.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после положительного теста на коронавирус у центрового «Юты» Руди Гобера. Позже заразился его одноклубник Донован Митчелл. Накануне коронавирус был обнаружен у четырех игроков «Бруклина», Кевин Дюрант — среди них.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.