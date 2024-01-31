«Голден Стэйт» обыграл «Филадельфию», Карри набрал 37 очков

«Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл на своей площадке «Филадельфию» со счетом 119:107.

Самым результативным на паркете стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 37 очков. У форварда «Сиксерс» Тобиаса Харриса 26 очков и 10 подборов.

После этого матча «Голден Стэйт» с 20 победами занимает 12-е место в Западной конференции, «Филадельфия» с 29 победами — на пятой строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Филадельфия» — 119:107 (23:28, 29:22, 34:27, 33:30)

31 января. Сан-Франциско. «Chase Center».