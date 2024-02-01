«Клипперс» обыграли «Вашингтон». Харден оформил дабл-дабл

«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:125. У победителей Кавай Леонард набрал 31 очко, а Джеймс Харден оформил дабл-дабл — 25 очков и 10 подборов.

В других встречах «Шарлотт» дома потерпел поражение от «Чикаго» (110:117), «Кливленд» выиграл у «Детройта» (128:121).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Клипперс» — 109:125 (35:37, 25:29, 19:40, 30:19)

В: Кузма (27), Кулибали (19), Кисперт (16), Авдия (13).

К: Леонард (31), Харден (25 + 10 подборов), Коффи (17).

«Шарлотт» — «Чикаго» — 110:117 (27:28, 32:29, 27:29, 24:31)

Ш: Бриджес (30 + 15 подборов), Вашингтон (26), Миллер (21).

Ч: Уайт (35), Вучевич (22 + 12 подборов), Досунму (16), Дерозан (15).

«Кливленд» — «Детройт» — 128:121 (30:23, 34:34, 32:34, 32:30)

К: Митчелл (45), Гарлэнд (19), Аллен (14 + 11 подборов), Окоро (14).

Д: Галлинари (20), Каннингем (19), Богданович (17), Айви (14).