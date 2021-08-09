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Главный тренер «Шарлотт» продлил контракт с клубом

18:44
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«Шарлотт» и главный тренер команды Джеймс Боррего согласовали новый долгосрочный контракт, сообщает Sportsnet.

Действующий контракт 43-летнего тренера рассчитан до конца сезона-2021/22. Он руководит командой с 2018 года.

В прошедшем сезоне «Хорнетс» под руководством Боррего добились существенного прогресса и дошли до турнира плей-ин.

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Иван Шитик все материалы автора

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