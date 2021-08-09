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Кьюбан и Новицки лично прилетели в Словению на переговоры с Дончичем

17:40
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«Даллас» намерен подписать крупный контракт со своим лидером Лукой Дончичем. Игроку предлагают договор на 5 лет, за которые он заработает более 200 миллионов долларов, сообщает инсайдер Марк Стейн.

В Словению, где сейчас находится игрок, лично прилетели владелец клуба Марк Кьюбан и его специальный советник, легенда «Маверикс» Дирк Новицки.

В прошлом регулярном чемпионате НБА Лука набирал 27,7 очка, 8,0 подбора и 8,6 передачи в среднем за игру. «Даллас» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии с «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4).

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Иван Шитик все материалы автора

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