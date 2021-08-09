Кьюбан и Новицки лично прилетели в Словению на переговоры с Дончичем
«Даллас» намерен подписать крупный контракт со своим лидером Лукой Дончичем. Игроку предлагают договор на 5 лет, за которые он заработает более 200 миллионов долларов, сообщает инсайдер Марк Стейн.
В Словению, где сейчас находится игрок, лично прилетели владелец клуба Марк Кьюбан и его специальный советник, легенда «Маверикс» Дирк Новицки.
В прошлом регулярном чемпионате НБА Лука набирал 27,7 очка, 8,0 подбора и 8,6 передачи в среднем за игру. «Даллас» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии с «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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