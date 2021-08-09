Кьюбан и Новицки лично прилетели в Словению на переговоры с Дончичем

«Даллас» намерен подписать крупный контракт со своим лидером Лукой Дончичем. Игроку предлагают договор на 5 лет, за которые он заработает более 200 миллионов долларов, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Mavs special advisor Dirk Nowitzki has arrived in Slovenia, as has the delegation of team officials from Dallas led by owner Mark Cuban, as they work to finalize the long-anticipated supermax extension of $ 200-plus million over five years for Luka Doncic.



?: @Sport24ur pic.twitter.com/e2uF5n3OZp — Marc Stein (@TheSteinLine) August 9, 2021

В Словению, где сейчас находится игрок, лично прилетели владелец клуба Марк Кьюбан и его специальный советник, легенда «Маверикс» Дирк Новицки.

В прошлом регулярном чемпионате НБА Лука набирал 27,7 очка, 8,0 подбора и 8,6 передачи в среднем за игру. «Даллас» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии с «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4).