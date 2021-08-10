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Дончич подпишет с «Далласом» контракт на 207 миллионов долларов

02:03
Лука Дончич. Фото Instagram
Лука Дончич. Фото Instagram
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Разыгрывающий защитник Лука Дончич согласовал с «Далласом» новый контракт. Как сообщает ESPN, 22-летний словенец подпишет 5-летнее соглашение на 207 миллионов долларов.

Эта сумма — самая большая в истории для продления контракта новичка. Дончич получил право на такой контракт, так как дважды попадал в первую символическую сборную НБА за три сезона в НБА.

Ожидается, что официальное объявление о продлении контракта состоится во вторник, 10 августа на пресс-конференции.

В прошлом сезоне НБА Дончич сыграл в 66 матчах, набирая в среднем по 27,7 очка, 8 подборов и 8,6 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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