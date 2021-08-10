Дончич подпишет с «Далласом» контракт на 207 миллионов долларов
Разыгрывающий защитник Лука Дончич согласовал с «Далласом» новый контракт. Как сообщает ESPN, 22-летний словенец подпишет 5-летнее соглашение на 207 миллионов долларов.
Эта сумма — самая большая в истории для продления контракта новичка. Дончич получил право на такой контракт, так как дважды попадал в первую символическую сборную НБА за три сезона в НБА.
Ожидается, что официальное объявление о продлении контракта состоится во вторник, 10 августа на пресс-конференции.
В прошлом сезоне НБА Дончич сыграл в 66 матчах, набирая в среднем по 27,7 очка, 8 подборов и 8,6 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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