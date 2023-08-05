Стив Керр о шансах Криса Пола на попадание в старт «Уорриорз»: «Решим на тренировочном сборе»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр ответил на вопрос о роли новичка Криса Пола в команде.

По словам специалиста, он еще не решил — будет ли ветеран выходит в стартовой пятерке или со скамейки запасных. Пол за 18 лет профессиональной карьеры не начинал ни один из 1214 матчей в НБА со скамейки.

«У нас будет три недели тренировочного сбора перед первой игрой сезона, там и решим. Рассмотрим все возможные комбинации.

Самое главное, и мы знаем это уже сейчас, что все ребята будут проводить на площадке много минут. Но сам факт того, что мы получаем одного из лучших разыгрывающих всех времен и человека, который не любит проигрывать, это большая удача», — цитирует тренера ESPN.

Ранее свое мнение о переходе Пола высказали игроки «Уорриорз» — Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин.