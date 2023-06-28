Клэй Томпсон о переходе Криса Пола в «Уорриорз»: «Немного странно, но я в восторге»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон отреагировал на переход в команду Криса Пола.

Ранее экс-игрок «Финикса» был обменян в «Вашингтон», который договорился о переходе 38-летнего ветерана в «Уорриорз». «Уизардс» получат взамен Джордана Пула.

«Когда доводится играть вместе с человеком, который был одним из лучших баскетболистов поколения — это честь. Немного странно, что Крис Пол перешел в «Уорриорз» после всего, что было, после всех наших сражений. Он возглавлял команды, которые были близки к тому, чтобы остановить нас, или даже те, которые это делали, как это было в 2014 году.

Мне кажется, он добавит нам уверенности и лидерскую составляющую, нам это точно не помешает. Думаю, мне легко будет сыграться с таким сильным пасующим игроком и плеймейкером. Я в восторге», — цитирует Томпсона The Athletic.

Ранее на обмен 38-летнего разыгрывающего отреагировал Дрэймонд Грин.

В плей-офф НБА-2014 «Клипперс» обыграли «Голден Стэйт» в первом раунде со счетом 4-3. В решающей игре Пол набрал 22 очка и сделал 14 передач.