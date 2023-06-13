Главный тренер «Денвера» — о чемпионстве: «Следующий шаг — стать командой-династией»

Главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун прокомментировал победу команды в НБА.

«Наггетс» в пятом матче финальной серии плей-офф обыграли «Майами» (94:89, 4-1) и впервые в истории стали чемпионами НБА.

«Вся тяжелая работа и самоотдача, все наши жертвы — все это завершилось тем, что мы выиграли чемпионат. Но у меня есть новости для всех присутствующих: мы не удовлетворены одним титулом. Мы хотим большего. Следующий шаг — стать командой-династией», — приводит слова Мэлоуна ESPN.

«Денвер» впервые в своей истории оформил чемпионство в НБА. Благодаря этой победе «Наггетс» завершили самую длинную серию сезонов для клуба НБА до завоевания первого титула — 46 сезонов.