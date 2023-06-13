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Сегодня, 11:02

Кириленко заявил, что Йокич заслужил титул чемпиона НБА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что сербский центровой «Денвера» Никола Йокич играет в классический баскетбол и заслужил титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«С Йокичем нельзя сказать, что мы знакомы хорошо, но если увидимся, перекинемся парой слов. Пару раз виделись с ним, знакомы шапочно, но я за него болею. Считаю, что особенно в нынешнее время, когда все привыкли, что игроки НБА часто возятся с мячом, «скореры» такие, Никола играет в классический баскетбол. Мне ужасно это нравится. Нравится, когда игроки могут делать других в команде вокруг себя лучше. Причем в таком стиле он много лет играет. Безусловно, заслужил титул», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Ранее, во вторник, «Денвер» дома обыграл «Майами» со счетом 94:89 в пятом матче финальной серии плей-офф НБА и выиграл турнир. Йокич стал самым результативным игроком встречи (28 очков + 16 подборов) и был признан самым ценным игроком финальной серии.

Источник: https://tass.ru/sport/17991941
баскетбол
НБА
Андрей Кириленко
Никола Йокич
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