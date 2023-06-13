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Йокич — о чемпионстве «Денвера»: «Работа сделана, теперь можно идти домой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал победу команды в НБА.

«Наггетс» в пятом матче финальной серии плей-офф обыграли «Майами» (94:89, 4-1) и впервые в истории стали чемпионами НБА.

«Работа сделана, теперь можно идти домой. «Майами» — великая команда. Удивительная команда, которую я очень уважаю. Пятая игры была с нашей стороны ужасной, мы не могли реализовать броски. Но в конце концов мы поняли, как защищаться», — приводит слова Йокича ESPN.

28-летний серб стал первым игроком, задрафтованным вне топ-15, который был признан MVP финала и MVP регулярного сезона. Также он стал первым игроком в истории НБА, лидировавшим среди всех игроков по очкам, подборам и передачам в одном плей-офф.

В сезоне-2022/23 Йокич провел за «Денвер» 89 матчей, набирая в среднем 25,7 очка, делая 12,2 подборов и 9,8 передач.

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Майами Хит
Никола Йокич
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