Гарнетт: «Хотел, чтобы Билл Расселл и другие ветераны услышали мою речь до того, как заснут»

Легендарный форвард Кевин Гарнетт рассказал о том, почему решил первым выступить на церемонии введения в Зал славы, которая состоялась в субботу, 15 мая.

«Я сказал им, что хочу пойти первым, так как я знал, что в зале сидят наши прославленные ветераны.

Примерно в это время все они ложатся спать. Я хотел, чтобы Билл Расселл и другие ветераны услышали мою речь до того, как заснут в зале.

Для меня это большое дело — отдать дань уважения людям, прокладывавшим нам дорогу в НБА», — цитирует Гарнетта Yahoo.

Вместе с Гарнеттом в Зал славы были включены чемпионы НБА Тим Данкан и Коби Брайант, чемпионка женской НБА, олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон и бывший генеральный секретарь ФИБА Патрик Бауманн.