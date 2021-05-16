Гарнетт: «Хотел, чтобы Билл Расселл и другие ветераны услышали мою речь до того, как заснут»
Легендарный форвард Кевин Гарнетт рассказал о том, почему решил первым выступить на церемонии введения в Зал славы, которая состоялась в субботу, 15 мая.
«Я сказал им, что хочу пойти первым, так как я знал, что в зале сидят наши прославленные ветераны.
Примерно в это время все они ложатся спать. Я хотел, чтобы Билл Расселл и другие ветераны услышали мою речь до того, как заснут в зале.
Для меня это большое дело — отдать дань уважения людям, прокладывавшим нам дорогу в НБА», — цитирует Гарнетта Yahoo.
Вместе с Гарнеттом в Зал славы были включены чемпионы НБА Тим Данкан и Коби Брайант, чемпионка женской НБА, олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон и бывший генеральный секретарь ФИБА Патрик Бауманн.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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