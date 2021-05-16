«Индиана» обыграла «Торонто», «Милуоки» победил «Майами»
«Вашингтон» — «Шарлотт» — 115:110 (22:36, 30:20, 27:34, 36:20)
«Индиана» победила «Торонто» (125:113) в матче регулярного чемпионата НБА.
«Нью-Йорк» победил «Бостон» (96:92). «Вашингтон» выиграл у «Шарлотт» (115:110). «Сан-Антонио» уступил «Финиксу» — 121:123.
НБА
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Индиана» — 113:125 (30:31, 25:37, 28:26, 30:31)
«Нью-Йорк» — «Бостон» — 96:92 (23:24, 31:15, 23:26, 19:27)
«Сан-Антонио» — «Финикс» — 121:123 (23:27, 38:25, 24:37, 36:34)
16 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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