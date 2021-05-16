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«Индиана» обыграла «Торонто», «Милуоки» победил «Майами»

23:20
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«Вашингтон» — «Шарлотт» — 115:110 (22:36, 30:20, 27:34, 36:20)

«Индиана» победила «Торонто» (125:113) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Нью-Йорк» победил «Бостон» (96:92). «Вашингтон» выиграл у «Шарлотт» (115:110). «Сан-Антонио» уступил «Финиксу» — 121:123.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Индиана» — 113:125 (30:31, 25:37, 28:26, 30:31)

«Нью-Йорк» — «Бостон» — 96:92 (23:24, 31:15, 23:26, 19:27)

«Сан-Антонио» — «Финикс» — 121:123 (23:27, 38:25, 24:37, 36:34)

16 мая.

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