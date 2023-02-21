Яннис Адетокунбо пропустит ближайшие матчи «Милуоки» из-за растяжения связок запястья

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо пропустит ближайшие матчи «Бакс» из-за растяжения связок запястья, сообщает ESPN.

По данным источника, баскетболист вернется, как только спадут болевые ощущения.

В прошедшем Матче всех звезд НБА Адетокунбо провел 20 секунд и набрал 2 очка. Он получил повреждение в матче против «Чикаго» (112:100).

В этом сезоне на счету 28-летнего грека в среднем 31,8 очка, 12,2 подбора и 5,4 передачи за 33 минуты игрового времени.