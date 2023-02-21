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Майерс Ленард вернулся в НБА после антисемитского скандала и заключил контракт с «Милуоки»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Центровой Майерс Ленард подписал 10-дневный контракт с «Милуоки», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

30-летний американец не выступал в НБА 2 года. В марте 2021 года баскетболист, выступавший на тот момент за «Майами», позволил себе во время стрима на одной из интернет-площадок употребить слово «kike», уничижительно обозначающее людей еврейской национальности. После этого инцидента Ленард был отстранен от работы с клубом на неделю и получил штраф в 50 тысяч долларов.

В том же месяце «Майами» обменял игрока в «Оклахому», которая позднее расторгла контракт с центровым.

Майерс Ленард. Ругательство из «Южного парка» может стоить карьеры звезде НБА. Расистский скандал в американском баскетболе

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