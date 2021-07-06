Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Форвард «Милуоки» Такер рассказал, как отклонил крупное предложение из России в 2012 году

10:15

Форвард «Милуоки» Пи Джей Такер рассказал, как отказался переходить в один из российских клубов в 2012 году и подписал контракт с «Финиксом»

«Финикс» — все для меня. В 2012 году я отклонил очень крупное предложение, самое крупное на тот момент в моей карьере. Это было серьезное решение. Сначала я был не сильно рад, но потом жена и агент убедили меня, и получилось так, что решение перейти в «Финикс» стало лучшим в карьере и изменило мою жизнь. Я благодарен этому клубу, я в долгу перед клубом и людьми, которые работали здесь", — приводит Arizona Sports слова Такера.

Такер выступал в Европе в период с 2007 по 2012 год, после чего вернулся в НБА и подписал контракт с «Финиксом», где выступал с 2012 по 2017 год. В финале НБА-2020/21 Такер в составе «Милуоки» сыграет против «Финикса».

Дополнительная информация:

https://arizonasports.com/story/2717465/devin-booker-p-j-tucker-excited-to-have-old-suns-practice-battles-in-finals/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Первый гол Романова в плей-офф помог «Монреалю» обыграть «Тампу» и одержать первую победу в финале Кубка Стэнли
Рано хоронить «Монреаль»! 0-4 в финале не будет, а российский защитник шикарно дебютировал в серии
«Потеря для всей латвийской нации». Месяц назад он остановил Канаду, а вчера стал жертвой ужасной трагедии
Перед четвертым матчем серии «Монреаль» — «Тампа» почтили память погибшего Кивлениекса
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд