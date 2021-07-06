Форвард «Милуоки» Такер рассказал, как отклонил крупное предложение из России в 2012 году

Форвард «Милуоки» Пи Джей Такер рассказал, как отказался переходить в один из российских клубов в 2012 году и подписал контракт с «Финиксом»

«Финикс» — все для меня. В 2012 году я отклонил очень крупное предложение, самое крупное на тот момент в моей карьере. Это было серьезное решение. Сначала я был не сильно рад, но потом жена и агент убедили меня, и получилось так, что решение перейти в «Финикс» стало лучшим в карьере и изменило мою жизнь. Я благодарен этому клубу, я в долгу перед клубом и людьми, которые работали здесь", — приводит Arizona Sports слова Такера.

Такер выступал в Европе в период с 2007 по 2012 год, после чего вернулся в НБА и подписал контракт с «Финиксом», где выступал с 2012 по 2017 год. В финале НБА-2020/21 Такер в составе «Милуоки» сыграет против «Финикса».