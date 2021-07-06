Форвард «Милуоки» Такер рассказал, как отклонил крупное предложение из России в 2012 году
Форвард «Милуоки» Пи Джей Такер рассказал, как отказался переходить в один из российских клубов в 2012 году и подписал контракт с «Финиксом»
«Финикс» — все для меня. В 2012 году я отклонил очень крупное предложение, самое крупное на тот момент в моей карьере. Это было серьезное решение. Сначала я был не сильно рад, но потом жена и агент убедили меня, и получилось так, что решение перейти в «Финикс» стало лучшим в карьере и изменило мою жизнь. Я благодарен этому клубу, я в долгу перед клубом и людьми, которые работали здесь", — приводит Arizona Sports слова Такера.
Такер выступал в Европе в период с 2007 по 2012 год, после чего вернулся в НБА и подписал контракт с «Финиксом», где выступал с 2012 по 2017 год. В финале НБА-2020/21 Такер в составе «Милуоки» сыграет против «Финикса».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://arizonasports.com/story/2717465/devin-booker-p-j-tucker-excited-to-have-old-suns-practice-battles-in-finals/
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