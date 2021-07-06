Яннис Адетокумбо вряд ли примет участие в первом матче финальной серии
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо с высокой вероятностью пропустит первый матч финальной серии против «Финикса», сообщает ESPN.
По словам главного тренера «Бакс» Майка Буденхольцера, в понедельник Адетокумбо смог отдельно от команды поработать на площадке. Специалист не стал уточнять, какие упражнения и движения на данном этапе двукратному MVP удается выполнять без болевых ощущений.
Во время четвертой встречи серии против «Атланты» в финале Востока 26-летний грек повредил левое колено. С тех пор он восстанавливается после травмы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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