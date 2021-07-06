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Яннис Адетокумбо вряд ли примет участие в первом матче финальной серии

08:00
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо с высокой вероятностью пропустит первый матч финальной серии против «Финикса», сообщает ESPN.

По словам главного тренера «Бакс» Майка Буденхольцера, в понедельник Адетокумбо смог отдельно от команды поработать на площадке. Специалист не стал уточнять, какие упражнения и движения на данном этапе двукратному MVP удается выполнять без болевых ощущений.

Во время четвертой встречи серии против «Атланты» в финале Востока 26-летний грек повредил левое колено. С тех пор он восстанавливается после травмы.

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Иван Шитик все материалы автора

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