Форвард «Милуоки» Миддлтон получил травму колена во втором матче с «Чикаго»

Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер сообщил ESPN, что форвард «Бакс» Крис Миддлтон получил травму колена во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА против «Чикаго» (110:114).

Специалист заявил, что у 30-летнего американца повреждение внутренней боковой связки левого колена. Баскетболисту предстоит пройти МРТ, по итогам которого будет определена степень тяжести травмы.

Миддлтон получил повреждение в четвертой четверти второй игры против «Буллз».

Счет в серии «Милуоки» — «Чикаго» — 1-1. Третий матч состоится 23 апреля.