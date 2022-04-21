Док Риверс поднялся на четвертое место по победам в плей-офф НБА среди тренеров

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс вышел на чистое четвертое место по победам в плей-офф НБА среди тренеров.

Победа над «Торонто» (104:101) стала для 60-летнего американца 101-й в карьере. Он опередил Ларри Брауна (100).

Рекорд по победам в плей-офф среди тренеров принадлежит Филу Джексону (229). Второе место занимает Пэт Райли (171), на третьей строчке — Грегг Попович (170).

«Филадельфия» ведет в серии с «Торонто» со счетом 3-0. Четвертый матч состоится 23 апреля. В случае победы в этой игре «Филадельфия» выйдет во второй раунд плей-офф.