Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Р§Рњ 2022
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:13

Миддлтон сыграл за «Милуоки» впервые за 8 месяцев

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Форвард «Милуоки» Крис Миддтон вернулся на паркет впервые с апреля. Он сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против «Лейкерс» (129:133).

30-летний форвард получил растяжение связки колена 20 апреля в матче против «Чикаго».

«Очень здорово вернуться, где ребята соревнуются, играют. Просто целый спктр эмоций. За последние несколько месяцев я многое пережил — счастье, грусть, тревогу. Избавиться от всех этих нервов, участвуя в игре, было довольно приятно», — сказал один из лидеров «Милуоки».

Миддлтон сыграл 27 минут, набрал 17 очков и сделал 7 передач.

БК Милуоки Бакс
0
Читайте также
Капризов разбушевался: забил в падении и продлил рекордную серию!
«Это будет лучший день в моей жизни». В Америке ждут рекорда Овечкина
Тела трех человек обнаружили в гараже на востоке Москвы
Политик уличила власти США в сокрытии желания жителей страны мира с РФ
Раненый российский военный покончил с собой во избежание плена ВСУ
Как заработать на своих хобби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Голден Стэйт» дома победил «Чикаго»

Попович выбыл на два матча из-за медицинских процедур
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости