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Сегодня, 09:57

Попович выбыл на два матча из-за медицинских процедур

Руслан Минаев
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Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович не поможет команде в двух ближайших матчах из-за «небольшой медицинской процедуры», сообщает пресс-служба «Сперс».

Ожидается, что Попович вернется на скамейку запасных перед домашним матчем против «Хьюстона» 8 декабря.

Таким образом, тренер пропустит домашние матчи против «Нью-Орлеана» и «Финикса».

Как отмечает ESPN, в пятницу во время общения с прессой перед игрой Попович не сидел, как обычно, а стоял.

Сан-Антонио Спёрс
Грегг Попович
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