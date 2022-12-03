Попович выбыл на два матча из-за медицинских процедур
Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович не поможет команде в двух ближайших матчах из-за «небольшой медицинской процедуры», сообщает пресс-служба «Сперс».
Ожидается, что Попович вернется на скамейку запасных перед домашним матчем против «Хьюстона» 8 декабря.
Таким образом, тренер пропустит домашние матчи против «Нью-Орлеана» и «Финикса».
Как отмечает ESPN, в пятницу во время общения с прессой перед игрой Попович не сидел, как обычно, а стоял.
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