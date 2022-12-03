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Сегодня, 08:38

«Голден Стэйт» дома победил «Чикаго»

Руслан Минаев
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«Голден Стэйт» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:111.

В составе «Уорриорз» больше всех набрали Джордан Пул (30 очков) и Клэй Томпсон (26). У «Буллз» — Никола Вучевич (23 очка) и Зак Лавин (21).

Благодаря победе «Уорриорз» поднялись на 8-е место Западной конференции, одержав 12 побед в 23 матчах. «Чикаго» с 9 победами в 22 матчах — на 12-м месте Востока.

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«Голден Стэйт» — «Чикаго» — 119:111 (35:33, 28:19, 33:30, 23:29)

3 декабря. Сан-Франциско. «Chase Center».

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Чикаго Буллз
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