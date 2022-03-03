Леброн может пропустить матч с «Клипперс» из-за болей в колене

Участие Леброна в матче с «Клипперс» под вопросом из-за болей в колене

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс может пропустить матч регулярного чемпионата НБА с «Клипперс», сообщает журналист Фарбод Эснаашари в Twitter.

По информации источника, Джеймса беспокоят боли в левом коленном суставе.

Отметим, что 37-летний форвард в нынешнем сезоне уже пропускал встречи из-за повреждения левого колена.

В регулярном чемпионате «Лейкерс» потерпели поражение в шести из последних семи игр. Матч с «Клипперс» состоится 4 марта.