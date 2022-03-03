Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 16:49

Леброн может пропустить матч с «Клипперс» из-за болей в колене

Участие Леброна в матче с «Клипперс» под вопросом из-за болей в колене
Карен Саркисян
Корреспондент

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс может пропустить матч регулярного чемпионата НБА с «Клипперс», сообщает журналист Фарбод Эснаашари в Twitter.

По информации источника, Джеймса беспокоят боли в левом коленном суставе.

Отметим, что 37-летний форвард в нынешнем сезоне уже пропускал встречи из-за повреждения левого колена.

В регулярном чемпионате «Лейкерс» потерпели поражение в шести из последних семи игр. Матч с «Клипперс» состоится 4 марта.

Источник: https://twitter.com/Farbod_E/status/1499235865045864453
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
0
Читайте также
«Уровень дискриминации зашкаливает». Русских хоккеистов травят в США и Канаде
Спорт - это все, что осталось у паралимпийцев в жизни. Но ненависть оказалась сильнее их подвига
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Финикс» разгромил «Портленд» и прервал серию из двух поражений подряд
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости