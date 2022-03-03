«Финикс» разгромил «Портленд» и прервал серию из двух поражений подряд

«Финикс» разгромил «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:90.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Санз» Кэмерон Джонсон, набравший 20 очков.

«Финикс» прервал серию из двух поражений, «Портленд» проиграл третью встречу кряду.

«Финикс» лидирует в таблице Западной конференции с 50 победами и 12 поражениями, «Портленд» идет на 11-й строчке с 25 победами и 37 поражениями.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Портленд» — 120:90 (29:28, 34:20, 29:21, 28:21)

Ф: Джонсон (20), Эйтон (18), Бриджес, Краудер (оба — 15)

П: Уильямс (14), Юбэнкс, Уотфорд (оба — 13)