Дончич и Дерозан признаны лучшими игроками февраля в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) определила лучших игроков прошедшего месяца.

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич признан MVP февраля в Западной конференции, а форвард «Чикаго» Демар Дерозан — в Восточной.

Дончич в прошлом месяце помог команде выиграть 7 из 10 матчей. Его средние показатели составили: 34,7 очка, 10,3 подбора и 8,8 передачи.

«Буллз» в прошлом месяцев одержали 8 побед в 13 матчах. Средние показатели Дерозана составили 34,2 очка, 6,2 подбора и 5,2 передачи.