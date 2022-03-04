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Сегодня, 01:50

Дончич и Дерозан признаны лучшими игроками февраля в НБА

Евгений Козинов
Корреспондент

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) определила лучших игроков прошедшего месяца.

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич признан MVP февраля в Западной конференции, а форвард «Чикаго» Демар Дерозан — в Восточной.

Дончич в прошлом месяце помог команде выиграть 7 из 10 матчей. Его средние показатели составили: 34,7 очка, 10,3 подбора и 8,8 передачи.

«Буллз» в прошлом месяцев одержали 8 побед в 13 матчах. Средние показатели Дерозана составили 34,2 очка, 6,2 подбора и 5,2 передачи.

БК Даллас Маверикс
БК Чикаго Буллз
Демар Дерозан
Лука Дончич
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