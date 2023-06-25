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Сегодня, 16:51

«Бостон» может предложить Порзингису двухлетний контракт на 77 миллионов долларов

Руслан Минаев
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«Бостон» может продлить контракт с центровым Кристапсом Порзингисом, сообщает инсайдер инсайдер Марк Стейн.

«Селтикс» рассчитывают добавить два дополнительных года к действующему соглашению с игроком. Об обмене латвийца стало известно 22 июня.

В результате сделки разыгрывающий «Мемфиса» Тайюс Джонс перейдет в «Вашингтон», а один из лидеров «Бостона» Маркус Смарт пополнит состав «Гриззлиз».

Помимо этого, «Мемфис» отдаст «Бостону» 25-й пик драфта НБА 2023 года, а также пик первого раунда драфта НБА 2024 года.

НБА
БК Бостон Селтикс
Кристапс Порзингис
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