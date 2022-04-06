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Сегодня, 08:38

«Финикс» установил клубный рекорд по победам в регулярном сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Финикс» обыграл «Лейкерс» (121:110) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Санз» одержали 63-ю победу в нынешнем сезоне и установили рекорд клуба по числу побед в регулярном чемпионате.

«Финикс» гарантировал себе первое место в таблице Западной конференции, команда одержала 63 победы и проиграла 16 матчей.

Отметим, что рекордная победа «Финикса» лишила «Лейкерс» шансов на попадание в плей-офф или плей-ин по итогам этого сезона. Команда из Лос-Анджелеса не сможет подняться выше 11-го места в таблице Западной конференции.

БК Финикс Санс
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