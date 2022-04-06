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Сегодня, 08:47

Определились все участники плей-офф НБА от Западной конференции

Роман Шишов
Корреспондент
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Определились все команды — участницы плей-офф и плей-ин НБА сезона-2021/22 от Западной конференции.

В плей-офф место себе гарантировали «Финикс», «Мемфис», «Голден Стэйт», «Даллас» и «Юта. «Денвер» занимает шестое место и еще может опуститься в зону плей-ин, в котором точно сыграют «Клипперс», «Нью-Орлеан» и «Сан-Антонио».

«Миннесота» идет на седьмой строчке и может подняться в зону плей-офф.

Напомним, что места с седьмого по десятое будут играть в раунде плей-ин за два места в плей-офф. Игры плей-ин пройдут с 12 по 15 апреля. Плей-офф начнется 16 апреля.

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