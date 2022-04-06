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Сегодня, 07:50

«Лейкерс» проиграл «Финиксу» и лишились шансов на выход в плей-ин

Роман Шишов
Корреспондент
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«Финикс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Лейкерс» со счетом 121:110.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший 32 очка.

«Финикс» лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Лейкерс» занимает 11-ю строчку и не сыграет в нынешнем сезоне в плей-офф или плей-ин НБА.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Лейкерс» — 121:110 (28:31, 35:27, 35:22, 23:30)

Ф: Букер (32), Эйтон (22).

Л: Уэстбрук (28), Дэвис (21).

Финикс. Footprint Center.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Финикс Санс
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