«Лейкерс» проиграл «Финиксу» и лишились шансов на выход в плей-ин
«Финикс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Лейкерс» со счетом 121:110.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший 32 очка.
«Финикс» лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Лейкерс» занимает 11-ю строчку и не сыграет в нынешнем сезоне в плей-офф или плей-ин НБА.
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Лейкерс» — 121:110 (28:31, 35:27, 35:22, 23:30)
Ф: Букер (32), Эйтон (22).
Л: Уэстбрук (28), Дэвис (21).
Финикс. Footprint Center.
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