«Финикс» первым в сезоне гарантировал себе попадание в плей-офф НБА

«Финикс» обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА (111:90).

«Санз» лидируют в таблице Западной конференции с 53 победами и 13 поражениями. Благодаря победе над «Майами» «Финикс» первым в сезоне-2021/22 гарантировал себе попадание в плей-офф НБА.

Команда не сможет опуститься ниже 6-го места, которое гарантирует прямое попадание в плей-офф. «Миннесота», которая занимает 7-е место с 38 победами и 29 поражениями, не сможет опередить «Финикс».

Плей-офф НБА в сезоне-2021/22 стартует 16 апреля. В плей-офф автоматически попадают по 6 лучших команд из Западной и Восточной конференций, остальные 4 участника определяются с помощью раунда плей-ин, в котором участвуют команды, занявшие 7-10 места в каждой конференции.

В прошлом сезоне «Финикс» дошел до финала плей-офф, где уступил «Милуоки» (счет в серии — 2-4).